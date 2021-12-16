Вакцинація від коронавірусу: в Україні зробили вже понад 27 млн щеплень

Вакцинація від коронавірусу: в Україні зробили вже понад 27 млн щеплень

За добу 15 грудня провакциновано 142 926 людей.

Станом на 15 грудня 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено понад 27 млн щеплень, дві дози вакцини отримали понад 12,5 млн українців.

Про це повідомляє МОЗ.

"За добу 15 грудня 142 926 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 47 519 людей, повністю імунізовані – 95 407 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 269 057 людей, з них отримали першу дозу – 14 269 055 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 735 628 людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом вже проведено 27 004 683 щеплення.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. 11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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