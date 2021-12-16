Негайна операція і подальше лікування потрібно Олені

Зараз лікарі призначили жінці відновлювальне лікування, щоб підготувати організм для подальшої боротьби

Кілька десятків тисяч гривень у найкоротші терміни треба зібрати родині Олені Щиченко, яка бореться із онкологією кишківника.

Хвороба проявилась неочікувано раптово три місяці тому. «Почалося все з того, що у неї різко заболів низ живота, і ми викликали їй швидку, після чого вона за ургентом потрапила до лікарні, де їй зробили КТ та МРТ», - розповідає син жінки Антон.

Саме під час досліджень і стало очевидним, що викликає біль. Виявилось, що карцинома зачепила не лише кишківник, але вже дісталася матки і сечового міхура. Жінці призначили негайну операцію, в результаті якої лікарям довелося вивести жінці ще і стому.

«Далі сказали, що після відновлення потрібно робити хіміотерапію, але все пішло якось не так - почалося нагноєння в раніше шва і вона потрапила до лікарні, де їй прочистили рану і знову ж таки направили на хіміотерапію», - розповідає син Олени.

Зараз лікарі призначили жінці відновлювальне лікування, щоб підготувати організм для подальшої боротьби, а за цей час родині потрібно зібрати кошти вже на безпосередню боротьбу з онкологією. А це щонайменше 80 тисяч гривень. Син Олени намагається врятувати маму, але самостійно заробити таку суму йому не до снаги. Тому просить небайдужих людей допомогти, щоб зберегти життя найріднішої людини.

Реквізити для допомоги:

Монобанк 4441 1144 2016 9177 Антон Щиченко