Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 16 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 9,5 тисячі.
В Україні станом на ранок 16 грудня зафіксовано 9 590 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 355 людей, 25 499 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 2 089 осіб, а 142 926 людей вакциновано проти COVID-19.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 588 147 осіб;
- одужало – 3 284 815 осіб;
- летальних випадків – 92 313;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 405 911.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 269 057 людей, з них отримали першу дозу – 14 269 055 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 735 628 людей. Загалом проведено 27 004 683 щеплення.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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