Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 16 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 16 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 9,5 тисячі.

В Україні станом на ранок 16 грудня зафіксовано 9 590 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 355 людей, 25 499 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 089 осіб, а 142 926 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 588 147 осіб;

одужало – 3 284 815 осіб;

летальних випадків – 92 313;

проведено ПЛР-тестувань – 16 405 911.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 269 057 людей, з них отримали першу дозу – 14 269 055 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 735 628 людей. Загалом проведено 27 004 683 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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