Буковель траси: карта і схема спусків

Курорт славиться великою кількістю спусків.

Загальна протяжність гірськолижних трас у Буковелі приблизно 68 кілометрів. Спуски популярного курорту ідеально підходять для тренувань спортсменів та тих, хто катається для задоволення.

Є у Буковелі і траса для початківців. Вона настільки проста, що навіть діти після кількох уроків професійних інструкторів впевнено долають її. Щоб розібратися - варто вивчити схему спусків. Карта лижних трас Буковеля, на перший погляд, може здатися заплутаною. Але насправді все просто:

Синім кольором позначені найлегші траси Буковеля

кольором позначені найлегші траси Буковеля Червоні спуски для тих, хто впевнено стоїть на лижах

спуски для тих, хто впевнено стоїть на лижах Чорний – найскладніші траси для справжніх професіоналів

Не варто засмучуватися, якщо у вас немає досвіду катання на лижах. На допомогу прийдуть інструктори зі спеціалізованих шкіл. На території курорту їх кілька, як і пунктів прокату спорядження та спеціального одягу.

Найчастіше інструктори радять розпочинати підкорення Буковеля з траси 7А. Коли вона здасться дуже легкою, можна приступати до вивчення інших синіх спусків. А коли і ці спуски здадуться дитячою забавою, саме час переходити до трас, позначених червоним кольором.

Підйомники і спуски "1"

Підйомник 1R вважається самим універсальним, оскільки може доправити туристів до самих різних трас і спусків.

Графік роботи: 17:30 — 19:30

Спуск 1С можна назвати середнім за складністю. Він відмінно підійде для мандрівників, які не зовсім впевнені у своєму вмінні катання на лижах. Однак, тут варто бути уважним — початок спуску вузький, а кінець — крутий. Для більш досвідчених лижників призначені траси 1A і 1D (позначені на карті червоним). Найскладнішим спуском з номером 1 є 1В, він гранично складний і стрімкий (відзначений чорним). Підходить тільки для професіоналів.

Траси "2"

Другий підйомник Буковеля — 2R, він був побудований від самого початку існування курорту.

Траса 2А вважається однією з найпопулярніших (тут практикується багато лижників), у зв’язку з чим вона завантажена сильніше багатьох інших.

Спуск 2В, хоч і позначений на карті синім (легка складність), але не є дуже простим. Новачкам взагалі не радять кататися на цій трасі. Додатковою проблемою є завантаженість траси і швидкий знос покриття.

Спуски "5"

Основною перевагою маршрутів 5А і 5В є їхня довжина і положистість. З проблем можна виділити вузьку частину в середині, на якій часто збирається багато людей.

Цікавою для досвідчених лижників трасою є 5Н. Складна структура з трьох відрізків з великими перепадами і трамплінами, а також крутизна схилів робить спуск відповідним для профі.

Ще три спуски стануть хорошим вибором для лижників з досвідом (всі вони позначені чорним кольором). Перший, 5G, може здатися оманливим через пологами спочатку. Але до середини і в кінці спуск стає набагато крутіше і складніше. Траса 5F є короткою, але широкою. Тут багато поворотів, а швидкість постійно зростає. А спуск 5Е вважається одним з найскладніших

Спуски 12А і 12D позначені червоним, тому недосвідченим лижникам краще сюди не підніматися. Однак ці маршрути починаються з найвищої точки курорту, так що можна піднятися сюди просто помилуватися на вигляд. Траси заслужено популярні через свою довжину та якість покриття.

Траса 12С призначена для професіоналів.

"8" і "15" — короткі і круті спуски

Траси 8В, 8С, 15В і 15С є недовгими, але цілком крутими і швидкісними. Тут можна вдосконалити своєму вміння їзди на лижах, так як траси поєднують в собі і круті, і пологі ділянки.

Підйомники і спуски "16"

Спуски 16А і 16В - середньої складності, їх вважають одними з найбільш збалансованих тут. А ось траси 16С і 16D — чорні, тут катаються професіонали.

Траса 7А вважається дитячою, тобто найпростішою. Тут вчаться ті, хто взагалі ніколи в житті не катався на лижах. Головним недоліком цієї траси (і підйомника до неї) є людність.

А спуск 8А не підходить для звичайних лижників. Тут побудований великий комплекс, обладнаний маршрутом з різними трамплінами. Саме тут фрістайлери і екстремали на лижах і сноубордах відточують свою майстерність трюків.

Якщо ви прихильник вечірніх катань для вас працюють траси 1А, 7А і 2А (до 19:30).

Як доїхати до Буковелю?

Буковель є популярним курортом не лише серед українців, а й серед іноземних туристів, тому має розвинену інфраструктуру. Однак слід звернути увагу на те, що дорога проходить через гори, де все залежить від погодних умов.

Можна доїхати поїздом до Івано-Франківська і далі пересісти на автобус, оскільки вони їздять частіше, ніж зі Львова.

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