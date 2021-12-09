Новий рік 2022 у Буковелі: як дістатися на курорт з Києва

Новий рік 2022 у Буковелі: як дістатися на курорт з Києва

Дістатися на нього можна своїм транспортом, поїздом і автобусом.

Буковель вже довгі роки утримує лідерство як одне з найпопулярніших туристичних місць. На курорт їдуть буквально з усього світу. Проте злачні місця Буковелі найбільш затребувані все ж таки залишаються в українців. І навіть з огляду на те, що ціни там дуже відчутні. Водночас дістатися курорту — завдання непросте.

ТСН.ua розповідає, як і на чому доїхати до Буковелі з Києва.

Поїзд із Києва до Буковеля

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Прямого поїзда з Києва до Буковеля немає. Але дістатися спочатку можна до Івано-Франківська, а вже там пересісти на автобус, який довезе до курорту. Поїздом добиратися близько 10 години. За квиток у плацкарті доведеться викласти 400 гривень, за купе – 700 гривень, на “Інтерсіті” (їхати 8,5 годин) – 474 гривні.

Автобус з Івано-Франківська

Після того, як ви дісталися Івано-Франківська, пересісти потрібно на автобус, який і довезе вас до пункту призначення. Їхати до Буковеля 110 кілометрів. Вартість квитка на автобус – 116 гривень.

Своїм транспортом

З Києва до Буковеля ведуть кілька автомобільних доріг. Загалом подолати доведеться понад 600 кілометрів. Доїхати можна трасою “Київ — Чоп”. Перетнути доведеться Житомир, Новоград-Волинський та Рівне. Потім дістатись до окружної Львова. Звідти дорога вже веде на Івано-Франківськ.

Наступна мета – місто Надвірна. З неї автомобілісти виїжджають на трасу Н09, яка приведе прямісінько до селища Поляниця, звідки до Буковелі ще один кілометр шляху.

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