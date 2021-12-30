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Рідні Оксани благають про порятунок для неї

Рідні Оксани благають про порятунок для неї

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Рідні Оксани благають про порятунок для неї

Оксані знову показана операція із подальшою хімією.

Родина Іщенків змушена звертатись до незнайомих людей, щоб просити фінансової допомоги на лікування Оксани.

«Так трапилося, що в нашу сім'ю понад рік тому прийшла біда у вигляді діагнозу у сестри - плоскоклітинний рак язика. Була проведена операція та зроблена резекція язика, сестра стала інвалідом. Вперше операцію, хімію, лазер, медикаменти ми всією сім'єю подужали самі (влізли в кредити всією сім'єю - мама, тато, я брат, та її чоловік)», - розповідає брат Оксани Євген.

Оксана встигла лише ненадовго забути про діагноз, як ситуація знову повторилась.

«На цьому це горе нас не покинуло, і як сніг на голову прозвучав ще один діагноз - черговий рак язика. На половині, що залишилася, причепилися пухлини по шву після операції, з динамікою розвитку в саркому, за описом гістології, стався рецидив», - додає чоловік.

Оксані знову показана операція із подальшою хімією, родина розуміє, що цього разу оплатити лікування своїми силами не зможуть.

«Ми ніколи не просили про допомогу, і звикли все вирішувати сім'єю, але цього разу ми у безвихідному становищі, тому що ще не погасили кредити за минулу операцію. Цього разу нам не витягнути це самим. Я думаю ви самі розумієте, про які суми йдеться, і знаєте що медицина далеко не безкоштовна в нашій країні, як би не сумно це звучало... Будемо дуже вдячні за будь-яку допомогу», - просить Євген.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

4149 4991 3580 8820

ІЩЕНКО ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

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