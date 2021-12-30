Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 30 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 30 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на майже 6 тисяч.

В Україні станом на ранок 30 грудня зафіксовано 5 930 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 278 людей, 10 369 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 747 осіб, а 117 042 людини вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 660 620 осіб;

одужало – 3 460 249 осіб;

летальних випадків – 95 690;

проведено ПЛР-тестувань – 16 757 339.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 671 169 людей, з них отримали першу дозу – 14 671 167 людей, отримали дві дози – 13 625 553 людини, отримали додаткову дозу – 3 302 людини, бустерну дозу – 3 672 людини. Загалом проведено 28 303 694 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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