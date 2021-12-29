5 модних трендів, які потрібно залишити у 2021 році

Згадаймо найпопулярніші "вірусні" тренди і сподіватимемося, що вони не повернуться після Нового року.

2021 року було чимало незвичайних речей, якими нас тышили дизайнери, It girl та інфлюєнсери. Саме завдяки ним у трендах тривалий час протрималося багато цікавих образів, але були й ті речі та образи, які відверто набридли і краще б вони назавжди залишились у 2021-му.

Топи Jacquemus

Ця річ від французького Модного дому Jacquemus просто підірвала Інтернет і моментально стала трендом. Багато знаменитих красунь з'являлися в цих відвертих топах протягом усього року, але топ занадто непрактичний і сміливий, тому сподіваємося, що він не повернеться після 1 січня.

Белла Хадід / Getty Images

Мікросумки

Це ще один дивний і не практичний тренд, який "завірусився". Покласти в таку сумку щось просто неможливо, але коштує вона не менше, ніж повнорозмірна. Багато зірок і модниць поєднували мікро-сумки з великими, одягали одразу кілька, як прикрасу і чим меншою вона була — тим епатажніше.

Мікро-сумка Jacquemus / Getty Images

Трикотажні костюми

Трикотаж став шалено популярний з початком пандемії, коли багато хто з нас почав працювати з дому. Саме в таких ситуаціях знадобилося тепле, зручне та практичне вбрання. Бренди одразу ж запропонували свої варіанти подібних речей, але особливо популярним став костюм зі штанами на гумці та худі. У результаті поєднувати костюм почали зовсім з усім.

Getty Images

Шкарпетки та ляпанці

Цей тренд шалено полюбили знаменитості, адже хто тільки не носив ляпанці з махровими шкарпетками: Гейлі Бібер, Кендалл Дженнер, Кая Гербер і дочки Демі Мур. Як взуття дівчини найчастіше вибирали біркенштоки або гумові ляпанці від бренду Yeezy.

Демі Мур та Румер Вілліс / Getty Images

Нульові

Одягти все, що мама не викинула 20 років тому – це був головний девіз 2021 року. Речі в стилі нульових користувалися особливою любов'ю і часто в них ми бачили супермоделей та зумерів. Але давайте теж залишимо цей тренд у минулому.

Белла Хадід / Getty Images

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