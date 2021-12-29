5 модных трендов, которые нужно оставить в 2021 году

Давайте вспомним самые популярные "вирусные" тренды и понадеемся, что они не вернутся после Нового года.

В 2021 году было немало необычных вещей, которыми нас радовали дизайнеры, It girl и инфлюенсеры. Именно благодаря ним в трендах длительно время продержалось много интересных образов, но были и те вещи и образы, которые откровенно наскучили и лучше бы они навсегда остались в 2021-м.

Топы Jacquemus

Эта вещь от французского Модного дома Jacquemus просто взорвала Интернет и моментально стала трендом. Многие знаменитые красотки появлялись в этих откровенных топах на протяжении всего года, но топ настолько непрактичен и смел, поэтому надеемся он не вернется после 1 января.

Белла Хадид / Getty Images

Микро-сумки

Это еще один странный и не практичный тренд, который "завирусился". Положить в такую сумку что-то просто невозможно, но стоит он при этом не меньше чем полноразмерная. Многие звезды и модницы сочетали микро-сумки с большими, надевали сразу несколько, как украшение и чем меньше она была - тем эпатажней.

Микро-сумка Jacquemus / Getty Images

Трикотажные костюмы

Трикотаж стал безумно популярен с началом пандемии, когда многие из нас начали работать из дома. Именно в таких ситуациях понадобился теплый, удобный и практичный наряд. Бренды сражу же предложили свои варианты подобных вещей, но особо популярным стал костюм со штанами на резинке и худи. В результате сочетать костюм начали совершенно со всем.

Getty Images

Носки и шлепанцы

Этот тренд безумно полюбили знаменитости, ведь кто только не носил шлепанцы с махровыми носками: Хейли Бибер, Кендалл Дженнер, Кайя Гербер и дочери Деми Мур. В качестве обуви девушки чаще всего выбирали биркенштоки или резиновые шлепанцы от бренда Yeezy.

Деми Мур и Румер Уиллис / Getty Images

Нулевые

Надеть все, что мама не выбросила 20 лет тому назад - это был главный девиз 2021 года. Вещи в стиле нулевых пользовались особой любовью и часто в них мы видели супермоделей и зуммеров. Но давайте тоже оставим этот тренд в прошлом.

Белла Хадид / Getty Images

Читайте также: