Курс доллара и евро на 30 декабря

Стоимость доллара составляет 27,2 грн, а евро – 30,8 грн.

В четверг, 30 декабря, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 30 декабря:

Доллар США – 27,20 (минус 2 коп.).

Евро – 30,77 грн (минус 7 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 29 декабря:

Доллар США – 27,10/27,30 грн.

Евро – 30,50/30,90 грн.

На время с 31 декабря 2021 года по 04 января 2022 года будет определен фиксированный официальный курс гривны к иностранным валютам и учетная цена банковских металлов, которые установит НБУ по состоянию на 30 декабря 2021 года.

В периоды 01-03 и 07-09 января 2022 года в случае необходимости банки могут проводить кассовые операции.

На весь праздничный период банковские учреждения обязаны обеспечить стабильную работу банкоматов и наполнение их наличными деньгами разных номиналов для обслуживания клиентов.

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