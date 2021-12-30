Почему пить зеленый чай полезно?

Недавно эксперты назвали самый лучший чай для борьбы со старением.

Но и помимо этого есть много причин пить чай каждый день. Уроме успокаивающего эффекта и приятного вкуса чай может похвастаться длинным списком впечатляющих преимуществ для здоровья. Он помогает укрепить здоровье мозга, снизить уровень плохого холестерина, риск рака, и это лишь некоторые из них.

Выпив стакан чая, богатого антиоксидантами, можно вернуть время вспять, но не каждый чай обладает свойствами против старения. Какой же из них считается самым лучшим для борьбы со старением? По мнению экспертов, зеленый.

«Когда дело доходит до свойств против старения, зеленый чай не имеет себе равных. Он содержит антиоксидант, который называется эпигалокатехин галлат, который эффективно борется с отмиранием клеток кожи», — говорят диетологи.

Они отмечают, что зеленый чай также содержит множество витаминов В и Е, которые необходимы для здоровья эпидермиса. Витамин B2 помогает сохранить кожу молодой и упругой, тогда как витамин E способствует росту новых клеток ее клеток и делает ее мягкой, сияющей.

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Зеленый чай – лучший выбор для борьбы со старением

Зеленый чай насыщен антиоксидантами, пользными для здоровья, предотвращая заболевания, уменьшая воспаление и даже потенциально предотвращая рак. Лишь этот факт делает зеленый чай отличным напитком долгожителей

Эти антиоксиданты действуют в организме, предотвращая и уменьшая повреждения клеток от токсинов и свободных радикалов, которые могут вызвать значительное замедление метаболизма. Мы получаем их в основном через растительные соединения, фитонутриенты и аминокислоты из пищи, которую потребляем, а также зелень и травяные чаи, которые пьем.

Зеленый чай действует как стимулятор и имеет нейропротекторные вещества, предотвращающие когнитивные повреждения и дегенеративные заболевания.

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Когда чай становится вредным

Однако из-за содержания кофеина пить зеленый чай в течение длительного периода или в высоких дозах (более 8 чашек в день) может быть опасным. Это может привести к головной боли, нервозности, проблемам со сном, рвоте, диарее, раздражительности, нерегулярному сердцебиению, дрожанию, изжоге, головокружению, звону в ушах, судорогам и спутанности... Зеленый чай также содержит химическое вещество, которое при употреблении в больших количествах связано с поражением печени.

Другими словами, следует не переусердствовать с употреблением зеленого чая.