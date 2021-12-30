Чому пити зелений чай корисно

Нещодавно експерти назвали найкращий чай для боротьби зі старінням.

Але є багато причин пити чай щодня. Крім заспокійливого ефекту та приємного смаку, чай може похвалитися довгим списком вражаючих переваг для здоров’я. Це може зміцнити здоров’я мозку, знизити рівень поганого холестерину та ризик раку, і це лише деякі з них.

Випивши склянку чаю, багатого на антиоксиданти, можна повернути час назад, але не кожен чай має однакові властивості проти старіння. Який же чай вважається найкращим для боротьби зі старінням? На думку експертів, зелений.

«Коли справа доходить до властивостей проти старіння, зелений чай не має собі рівних. Він містить антиоксидант, який називається епігалокатехін галлат, що ефективний для омолоджування відмираючих клітин шкіри», — кажуть дієтологи.

Вони зазначають, що зелений чай також містить багато вітамінів В і Е, які необхідні для здоров’я шкіри. Вітамін B2 допомагає зберегти шкіру молодою та пружною, тоді як вітамін E сприяє зростанню нових клітин шкіри та робить шкіру м’якою та сяючою.

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Зелений чай - найкращий вибір для боротьби зі старінням

Зелений чай насичений антиоксидантами, які мають широку користь для здоров’я, запобігаючи захворюванням, зменшуючи запалення і навіть потенційно запобігаючи раку. Уже цей факт робить зелений чай чудовим напоєм для щоденного споживання для здоров’я та довголіття. Ці антиоксиданти діють в організмі, запобігаючи та зменшуючи пошкодження клітин від токсинів і вільних радикалів, які можуть спричинити значне сповільнення метаболізму. Ми надходимо їх в основному через рослинні сполуки, фітонутрієнти та амінокислоти з їжі, яку ми споживаємо, і трав’яні продукти. чаї, які ми п'ємо, як зелений чай.

Зелений чай діє як стимулятор і має нейропротекторні речовини, які можуть запобігти когнітивним ушкодженням та дегенеративним захворюванням, які виникають із старінням.

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Коли чай стає шкідливим

Однак через вміст кофеїну пити зелений чай протягом тривалого періоду або у високих дозах (понад 8 чашок на день) може бути небезпечним. Це може призвести до головної болі, нервозності, проблем зі сном, блювоти, діареї, дратівливості, нерегулярного серцебиття, тремтіння, печії, запаморочення, дзвону у вухах, судом і сплутаності... Зелений чай також містить хімічну речовину, яка при вживанні у великих кількостях пов’язано з ураженням печінки».

Іншими словами, варто не перестаратися із вживанням зеленого чаю.