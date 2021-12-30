Народні прикмети, обряди і звичаї 30 грудня

Вважали що якщо з'явиться іній — Різдво буде теплим.

30 грудня віряни та церква вшановують пам'ять пророка Даниїла та трьох отроків: Ананiї, Азарiї та Мисаїла, преподобного Даниїла, сповідника, у схимi Стефана.

30 грудня: українські народні прикмети

Пізно ввечері голосно співає хатній цвіркун - завтра буде тихий, безвітряний день, і мороз послабшає.

Чистий блакитний колір неба взимку — ознака стійкої ясної погоди.

Якщо снігопад припиниться після полудня або ввечері без прояснення неба — назавтра знову чекай снігопаду.

30 грудня: церковне свято

Даниїл — біблійний пророк, що жив за царювання Дарія та Кира Перського.

Книга пророка Даниїла — одна з пророчих книг Старого Заповіту, яка на відміну від інших написана арамейською мовою. В ній описується історія пророка Даниїла за часів панування царя Дарія в Персії та видіння майбутнього.

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У християнстві Даниїла шанують як великого пророка, який передбачив час народження Христа, віддання Христа на смерть і прийдешню руйнацію Єрусалимського храму, що ознаменувало кінець старозавітних жертвоприношень.

Три юнаки у вогняній печі — герої біблійної історії, юдейські юнаки, на ім'я Шедрах (Ананія), Мешаг (Місаїл) та Аведнего (Азарія), друзі пророка Даниїла. Під час вавилонського полону, цар Навуходоносор II поставив був нового ідола та звелів вклонитися йому усім своїм підданим. Ці юнаки відмовилися і були кинуті у «вогняну піч», але були збережені архангелом Михаїлом. Тепер вони є покровителями Грецького пожежного корпусу.

30 грудня: народні традиції

Вважали що якщо з'явиться іній — Різдво буде теплим.

30 грудня: що варто робити

Вважається, що всі сни 30 грудня є віщими та здатні дати прогноз на весь майбутній рік. Дівчина мала подумки попросити пророка Даниїла, щоб їй вночі приснився суджений, який в майбутньому стане її чоловіком. Заведено цього дня проводити обряди з вогнем, які спалюють всі біди і нещастя, які відбулися з вами за минулий рік. Можна використовувати полум’я простої свічки.

30 грудня: що заборонено робити

Сваритися та лаятися.

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