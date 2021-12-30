Астрологічний прогноз на 30 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які починання приречені на провал, небажано робити покупки, особливо великі: про кожну з них згодом доведеться пошкодувати, як про викинуті на вітер гроші.

Символ дня: трясовина.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Число дня: 8.

Колір: індиго, ультрамарин.

Камені дня: корал, жадеїт, хризопраз.

За яку частину тіла відповідає: стегна.

Хвороби дня: необхідно бути обережними і не робити різких рухів – не бігати, не займатися спортом: ймовірні в цей день травми гояться дуже довго.

Афоризм дня: "Добро і зло є одне" (Геракліт Ефеський).

Геометричні фігури дня: горизонтальний прямокутник.

Шлюб і взаємини дня: день однаково несприятливий як укладання, так розірвання шлюбу.

Містика дня: можна виготовляти захисні амулети та любовні талісмани.

Табу дня: не варто бувати у безлюдних місцях у темну пору доби.

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