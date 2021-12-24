Гороскоп кохання на січень 2022 року

Сфера кохання в січні 2022 багато в чому схожа на ситуації грудня 2021. Те, що почалося у стосунках наприкінці 2021 року, в першій половині січня набуде конкретики.

Подальший процес розвивається залежно від ситуацій у навколишньому середовищі, а також пріоритетів партнерів та їхніх родичів. Уважно поставтеся до нових пропозицій та знайомств – незачаровуйтесь, щоб потім не розчаровуватися. Якщо ж ви у стосунках вже давно, але досі немає визначеності, то в січні "довгогральний" зв'язок, нарешті, може перерости у серйозні стосунки. Стане зрозумілою ситуація в сімейному житті, настане звільнення від вантажу.

Від 14 січня Меркурій стає ретроградним на 21 день, Венера все ще у ретроградному русі (до 31 січня) – це позначиться на сфері стосунків. У другій половині місяця романтичні зв'язки та справи кохання будуть виявлені в дуже млявому режимі та темпі. Але для сімейних справ, давно усталених взаємин, період сприятливий, принаймні цілком спокійний.

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ОВЕН

Рік починається з цікавих подій, любовних пригод та пристрасних з'ясувань стосунків, особливо з колишніми коханими чи шлюбними партнерами. Ви активні у спілкуванні, у закорінекнні власної думки та вираженні своїх інтересів, тому ваші сімейні та любовні стосунки набувають іншого забарвлення. Кохання і пристрасть, шквал емоцій та ревнощі – все це підштовхує вас до ухвалення кардинальних рішень. Уникайте конфліктів та претензій до партнера, не спалюйте мости – все, що відбувається у січні, згодом, може бути переглянуте та переоцінене. Енергії у вас надміру, але далеко не всі можуть витримати ваш збільшений потенціал.

ТЕЛЕЦЬ

Завдяки романтичному партнеру, дружині або просто людині, з якою у вас взаємна симпатія, ви можете зміцнити своє становище у суспільстві або просунутися у кар'єрі. Протягом місяця вдається вирішити багато соціальних питань, звернувшись за допомогою до представників протилежної статі. Ви отримаєте справжнє задоволення та позитивні результати від неформальних зустрічей із колегами або діловими партнерами. На одному з таких заходів, можливо, ви інакше подивитеся на людину, з якою вже давно працюєте, але раніше не відчували з нею чуттєвий зв'язок.

БЛИЗНЯТА

Якщо ви шукаєте кохання, зверніть свою активність і підприємливість у цьому напрямі, особливо у першій половині січня. Планетарні енергії сприяють вам у романтичній сфері, допоможуть вирішити складні сімейні питання та знайти вихід із заплутаних ситуацій. На вас звертають увагу представники протилежної статі, тому щодня намагайтеся бути серед людей і мати чудовий вигляд. Займіться спортом чи активним відпочинком з членами сім'ї чи коханою людиною, грайтеся з дітьми, розвивайте їх. І ви відчуєте, як міцніють та розкривають нові грані ваші стосунки.

РАК

Зведіть до мінімуму можливість виникнення суперечностей у особистих стосунках. Щоб зберегти гармонію у сім'ї, у романтичній сфері, доведеться часто поступатися, ставити інтереси партнера на перший план. Однак, ви навпаки, від цього отримаєте набагато більше користі, ніж якби гнули свою лінію. Повня в Раку 18 січня, буде для вас переламною — нинішні ситуації обов'язково покращаться. Третя декада місяця для вас сприятлива – ви зможете знайти підтримку в особі представників протилежної статі, розуміння з боку чоловіка чи людини, яка вам симпатична.

ЛЕВ

Місяць розваг, приємних зустрічей, романтичного спілкування. Зав'язуються нові цікаві знайомства, з'являються нові захоплення, засновані лише на фізичному тяжінні. Активізуються любовні стосунки з минулого, які можуть змінити ваші плани та стати причиною серйозних життєвих змін. Непорозуміння та дрібні сварки з партнером зникають без сліду та наслідків для ваших стосунків. Хороший період для відновлення давніх та дорогих вам зв'язків, також місяць підходить для спільних проєктів, взаємодії з метою створення сімейного бізнесу.

ДІВА

Перша половина січня наповнена позитивом, прояснюються ситуації, які давно не давали вам спокою. Давні конфліктності у сім'ї та у стосунках з коханою людиною трансформуються в активну спільну роботу та пристрасні стосунки. Порушуються питання, пов'язані з будинком, місцем проживання або купівлею-продажем нерухомості. Посилення розумової діяльності допоможе вам у контактах, ви легко привертаєте увагу протилежної статі, виявляючи свою винахідливість. Друга половина січня підходить для обговорення назрілих проблем у взаєминах, обміну думками та складання сімейних планів.

ТЕРЕЗИ

Січень для вас виявиться непростим, але здебільшого через свою невпевненість, сумніви, підозри. Щоб звести до мінімуму можливі неприємності, робіть те, що приносить задоволення, і будьте з тими, хто вас гармонізує. Не бійтеся розривати токсичні зв'язки – вже незабаром їхнє місце займе потрібний вам партнер. Вже від кінця січня ваше життя стане яскравішим, стосунки гармонійнішими, а колишні драматичні ситуації зміняться щасливими подіями. Якщо ви втомилися від самотності, хочете романтики, душевних розмов, сімейних заходів – вже скоро у вашому житті це з'явиться.

СКОРПІОН

Ситуації в особистих стосунках, що розпочалися цього місяця, вирішуватимуться довго, запасайтеся терпінням. Висвітлюються найболісніші аспекти особистого життя, таємні стосунки можуть стати надбанням громадськості. Місяць можна також використовувати для аналізу своїх уподобань та почуттів, нинішніх стосунків. У цей час ви легко визначаєте мотиви партнера, правильно оцінюєте його ставлення до вас та свої почуття щодо нього. Може бути поставлена фінальна крапка в деяких питаннях, наприклад, закінчиться зв'язок із людиною, яка більше спустошувала, ніж сповнювала позитив.

СТРІЛЕЦЬ

Для вас січень — час спокус, з'являється схильність до любовних авантюр, миттєвих захоплень. Загалом місяць вдалий для вас – радості від спілкування з коханими та членами сім'ї набагато більше, ніж тривог і непорозумінь. Цей час ви можете з успіхом використовувати для гармонізації стосунків із протилежною статтю, для встановлення миру та згоди в сім'ї або у парних стосунках. Хороший період для заручин та висловлювання своїх почуттів та уподобань. Якщо ви планували розширення сім'ї та давно хочете дитину – січень ідеально підходить для початку цього процесу.

КОЗОРІГ

Прекрасні стосунки в сім'ї, з дітьми та домівниками, рідними та близькими. Довгострокові нинішні стосунки виходять на новий, якісніший рівень свого розвитку. Однак якщо ви у відносинах нещодавно, то можуть виникнути складності, аж до розставання. Січень – це час зрілого підходу до взаємин, коли ваші емоції вишиковуються відповідно до логіки. Руйнуються всі помилкові уявлення про кохання, образ ідеального партнера. Можуть з'явитися жаль про минулі візаємини, не виключено, що з'явиться шанс їх повернути або розставити всі крапки над "і".

ВОДОЛІЙ

У першій половині січня спілкування з дітьми або коханими принесе вам чуттєве та інтелектуальне задоволення. У цей період можна вирішити суперечки чи розбіжності з коханою людиною чи чоловіком шляхом переговорів. Гарний час для романтичної поїздки, далеких подорожей, участі у різноманітних заходах. Слушний період для зміни місця проживання, переїзду. У другій половині місяця можуть виникнути складнощі у стосунках із близькими людьми, в основному через грошові питання. Ви можете підготуватися до цього періоду заздалегідь, обговорити можливі розбіжності та знайти компромісне рішення без шкоди стосункам.

РИБИ

Сприятливий початок року, особливо любовної сфери, що забезпечить позитивний заряд на тривалий період. Це час гармонізації взаємин у сім'ї та у стосунків з коханою людиною. Вас тягне до близьких, вам легше з ними ладнати. У відповідь ви отримуєте подяку, любов та позитив. Жінки можуть розраховувати на вигоду від стосунків із чоловіками у вигляді подарунків та інших приємних речей. У січні вам багато вдається, тому і в особистому житті ви відчуєте щастя та умиротворення. Сприятливі дні для пояснень, заручин, для сімейних вечорів та урочистостей, планування народження дитини.

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