Президент Казахстану змінив керівника Агентства зі стратегічного планування та реформ

Новим главою Агентства став ексміністр національної економіки Асет Іргалієв.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звільнив главу Агентства зі стратегічного планування та реформ Кайрата Келімбетова. Натомість новим очільником Агентства призначив Асета Іргалієва. Про це повідомила сьогодні, 6 січня, прес-служба глави держави.
"Призначити Іргалієва Асета Армановича головою Агентства зі стратегічного планування та реформ Республіки Казахстан", - йдеться у тексті указу.
Новопризначений 35-річний Асет Іргалієв раніше очолював міністерство національної економіки.
Напередодні Токаєв підписав указ про звільнення Макена Ісабекова з посади заступника начальника служби держохорони – начальника служби охорони президента, повідомила прес-службапрезидента Казахстану.
Нагадаємо, 5 січня президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв схвалив відставку уряду країни на тлі масових протестів через ціну на газ.
Токаєв в ефірі одного з казахських телеканалів повідомив, що звернувся за військовою підтримкою до партнерів країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) для подолання в країні масових протесті.
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