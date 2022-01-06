Президент Казахстану змінив керівника Агентства зі стратегічного планування та реформ

Президент Казахстану змінив керівника Агентства зі стратегічного планування та реформ

Новим главою Агентства став ексміністр національної економіки Асет Іргалієв.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звільнив главу Агентства зі стратегічного планування та реформ Кайрата Келімбетова. Натомість новим очільником Агентства призначив Асета Іргалієва. Про це повідомила сьогодні, 6 січня, прес-служба глави держави.

"Призначити Іргалієва Асета Армановича головою Агентства зі стратегічного планування та реформ Республіки Казахстан", - йдеться у тексті указу.

Новопризначений 35-річний Асет Іргалієв раніше очолював міністерство національної економіки.

Напередодні Токаєв підписав указ про звільнення Макена Ісабекова з посади заступника начальника служби держохорони – начальника служби охорони президента, повідомила прес-службапрезидента Казахстану.

Нагадаємо, 5 січня президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв схвалив відставку уряду країни на тлі масових протестів через ціну на газ.

Токаєв в ефірі одного з казахських телеканалів повідомив, що звернувся за військовою підтримкою до партнерів країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) для подолання в країні масових протесті.

Протести у Казахстані: уряд у відставці, а в Алмати захоплено аеропорт та адмінбудівлі | Новини світу

Читайте також: