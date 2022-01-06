Президент Казахстана сменил руководителя Агентства по стратегическому планированию и реформам

Президент Казахстана сменил руководителя Агентства по стратегическому планированию и реформам

Новым главой Агентства стал эксминистр национальной экономики Асет Иргалиев.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев уволил главу Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрата Келимбетова. Вместо этого новым главой Агентства назначил Асета Иргалиева. Об этом сообщила сегодня, 6 января, пресс-служба главы государства.

"Назначить Иргалиева Асета Армановича главой Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", — говорится в тексте указа.

Новоназначенный 35-летний Асет Иргалиев ранее возглавлял министерство национальной экономики.

Накануне Токаев подписал указ об уходе Макена Исабекова с должности заместителя начальника службы госохраны – начальника службы охраны президента, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Напомним, 5 января президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев одобрил отставку правительства страны на фоне массовых протестов из-за цены на газ.

Токаев в эфире одного из казахских телеканалов сообщил, что обратился за военной поддержкой к партнерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для преодоления в стране массового протеста.

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