В Украину идет похолодание: когда вернутся морозы

В некоторых регионах ночью температура будет снижаться до 12° мороза.

На смену дождям и плюсовой температуре на Рождество, 7 января, в Украину придет похолодание – однако морозы не будут значительными.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, 7 января ночью в большинстве западных, северных и восточных областей местами ожидается небольшой снег, на остальной территории, днем в Украине без осадков. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла, в южной части ночью около 0°, днем 0-5° тепла. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

8-9 января в Украине будет преимущественно без осадков, 9 января в Закарпатье и в Карпатах, ночью и на крайнем юге, днем и в северо-западных областях небольшой мокрый снег. Температура ночью 8 января 4-10° мороза, 9 января 1-7° мороза (на крайнем юге около 0°), днем от 3° мороза до 3° тепла, в северо-восточных областях ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве 7 января ночью местами будет идти небольшой снег, днем без осадков, температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. На дорогах местами гололедица. 8-9 января в столице будет сухо. Температура ночью 8 января 6-8° мороза, 9 января 3-5° мороза, днем около 0°.

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