Курс доллара и евро на 6 января

Гривна по официальному курсу ослабла до 27,46 грн/долл.

В четверг, 6 января, доллар и евро – подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 6 января:

Доллар США – 27,46 грн (плюс 16 коп.).

Евро – 31,04 грн (плюс 27 коп.).

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривны к доллару установились на уровне 27,46/27,48 грн/долл., к евро – на уровне 31,05/31,08 грн/евро.

Напомним, среднегодовой курс на 2022 год в государственном бюджете заложили на уровне 28,6 гривны за доллар. Однако, если оглянуться назад, можно вспомнить, что и на 2021 год нардепы закладывали 29,1 грн за доллар . В то время как в течение 2021 года гривня значительно укрепилась. Сколько будет стоить национальная валюта с 1 января — в материале.

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