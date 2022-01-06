Курс долара і євро на 6 січня

Гривня за офіційним курсом ослабла до 27,46 грн/дол.

У четвер, 6 січня, долар та євро - здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 6 січня:

Долар США – 27,46 грн (плюс 16 коп.).

Євро – 31,04 грн (плюс 27 коп.).

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,46/27,48 грн/дол., до євро - на рівні 31,05/31,08 грн/євро.

Нагадаємо, середньорічний курс на 2022-й у державному бюджеті заклали на рівні 28,6 гривні за долар. Проте, як озирнутися назад, можна згадати, що і на 2021-й нардепи закладали 29,1 грн за долар. Тоді як протягом 2021 року гривня значно зміцнилась. Скільки коштуватиме національна валюта від 1 січня - у матеріалі.

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