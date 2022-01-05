До України йде похолодання: коли повернуться морози

У деяких регіонах вночі температура знижуватиметься до 12° морозу.

На зміну дощам і плюсовій температурі на Різдво, 7 січня, до України прийде похолодання - проте морози не будуть значними.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, 7 січня вночі у більшості західних, північних та східних областей місцями очікується невеликий сніг, на решті території, вдень в Україні без опадів. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, у південній частині вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

8-9 січня в Україні буде переважно без опадів, 9 січня на Закарпатті та в Карпатах, вночі і на крайньому півдні, вдень і у північно-західних областях невеликий мокрий сніг. Температура вночі 8 січня 4-10° морозу, 9 січня 1-7° морозу (на крайньому півдні близько 0°), вдень від 3° морозу до 3° тепла, у північно-східних областях вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві 7 січня вночі місцями ітиме невеликий сніг, вдень без опадів, температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. На дорогах місцями ожеледиця. 8-9 січня у столиці буде сухо. Температура вночі 8 січня 6-8° морозу, 9 січня 3-5° морозу, вдень близько 0°.

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