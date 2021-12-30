Астрологический прогноз на 30 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любые начинания обречены на провал, нежелательно также делать покупки, особенно крупные: о каждой из них впоследствии придется пожалеть, как о выброшенных на ветер деньгах.
Символ дня: трясина.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Число дня: 8.
Цвет дня: индиго, ультрамарин.
Камни дня: коралл, жадеит, хризопраз.
За какую часть тела отвечает: бедра.
Болезни дня: необходимо соблюдать осторожность и не делать резких движений – не бегать, не заниматься спортом: вероятные в этот день травмы будут заживать очень долго.
Афоризм дня: "Добро и зло суть одно" (Гераклит Эфесский).
Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.
Брак и отношения дня: день одинаково неблагоприятен как для заключения, так и для расторжения брака.
Мистика дня: можно изготавливать защитные амулеты и любовные талисманы.
Табу дня: не стоит бывать в безлюдных местах в темное время суток.
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