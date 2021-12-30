Астрологический прогноз на 30 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любые начинания обречены на провал, нежелательно также делать покупки, особенно крупные: о каждой из них впоследствии придется пожалеть, как о выброшенных на ветер деньгах.

Символ дня: трясина.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 8.

Цвет дня: индиго, ультрамарин.

Камни дня: коралл, жадеит, хризопраз.

За какую часть тела отвечает: бедра.

Болезни дня: необходимо соблюдать осторожность и не делать резких движений – не бегать, не заниматься спортом: вероятные в этот день травмы будут заживать очень долго.

Афоризм дня: "Добро и зло суть одно" (Гераклит Эфесский).

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: день одинаково неблагоприятен как для заключения, так и для расторжения брака.

Мистика дня: можно изготавливать защитные амулеты и любовные талисманы.

Табу дня: не стоит бывать в безлюдных местах в темное время суток.

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