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Астрологический прогноз на 30 декабря

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Астрологический прогноз на 30 декабря

Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любые начинания обречены на провал, нежелательно также делать покупки, особенно крупные: о каждой из них впоследствии придется пожалеть, как о выброшенных на ветер деньгах. 

Символ дня: трясина. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Число дня: 8.

Цвет дня: индиго, ультрамарин. 

Камни дня: коралл, жадеит, хризопраз. 

За какую часть тела отвечает: бедра. 

Болезни дня: необходимо соблюдать осторожность и не делать резких движений – не бегать, не заниматься спортом: вероятные в этот день травмы будут заживать очень долго. 

Афоризм дня: "Добро и зло суть одно" (Гераклит Эфесский). 

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник. 

Брак и отношения дня: день одинаково неблагоприятен как для заключения, так и для расторжения брака. 

Мистика дня: можно изготавливать защитные амулеты и любовные талисманы. 

Табу дня: не стоит бывать в безлюдных местах в темное время суток. 

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