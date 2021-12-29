День ангела 30 грудня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела – це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 30 грудня святкують: Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Олександр, Петро, Сергій.

Чоловічі іменини

Данило

У перекладі з давньоєврейської ім'я Данило означає "суддя мій Бог" або "Бог мій суддя". Данило – спокійний і добрий хлопчик. Характером більше схожий на матір. Мало хворіє та любить рухливі ігри. Товариський, постійно оточений друзями. Він не виносить неправди, може навіть розлютитися, але відразу швидко відходить і зла довго не пам'ятає. Народжені взимку Данили завжди талановиті й багато чого досягають в житті.

Денис

Ім'я Денис – це одна з форм імені Діонісій, з давньогрецької перекладається як "присвячений Діонісу". Денис – веселий і товариський чоловік. Він схильний до аналітичної роботи, що зовсім не виключає прекрасну уяву. Він може легко працювати як в театрі, так і банківським аналітиком. Він може бути яскравим і експресивним, але тільки в звичній компанії. У компанії з ним вам зрідка буде нудно, він вміє приємно проводити час.

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Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Микита

Ім'я Микита походить з грецької мови і у перекладі означає "переможець". Характер Микити активний і радісний. Він любить бути в галасливих компаніях і почувається там затишно. Активність часто штовхає на подорожі. Микита за наявності коштів із задоволенням подорожує. Навіть якщо грошей небагато, завжди знайде варіант нехай ненадовго і недалеко, але все ж виїхати. Легкий у спілкуванні і може бути душею компанії.

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Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Петро

Петро – це ім'я грецького походження, і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Сергій

Як стверджують історики, Сергій – це римське родове ім'я. Більш глибока етимологія імені важка, оскільки сам рід Сергіїв зараховує себе аж до етрусків, а то і до троянців. Деякі фахівці стверджують, що значення ім'я Сергій – "високий" або "знатний". Всі Сергії досить образливі. Їх можна зачепити навіть найменшою критикою. Сергій дуже непередбачуваний. У нього хороша інтуїція, він здатен бачити людей наскрізь. З ним не можливо не посваритися і важко вжитися.

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Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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