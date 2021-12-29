Світовий автовиробник ліквідовує відділ розробки ДВЗ

Ставка буде зроблена на електро та водневий транспорт.

Південнокорейська компанія Hyundai більше не розроблятиме автомобілі з двигунами внутрішнього займання.

Про це повідомляє The Korea Economic Daily.

Зазначається, що виробник ліквідовує відділ із розробки ДВЗ, розташованому в Нам’янзі, де працює 12 тисяч співробітників. Це рішення було продиктовано стрімким розвитком технологій електрифікації, які не потребують традиційних двигунів внутрішнього займання.

Команда інженерів, яка раніше займалася розробкою нових двигунів, перетворена на команду розробників електромобілів. Фактично всі центри, пов'язані з ДВЗ перетворені на підрозділи, пов'язані з електрифікацією, поряд з новим центром розробки акумуляторів.

Hyundai хоче скоротити час на дослідження та розробки нових електромобілів за рахунок об'єднання різних відділів. Прикладом може бути група управління проектом і група інтегрованої розробки товарів, які у час становлять єдине ціле. Вони працюють над автомобілем від початкового про'ктування до виробництва.

Такими діями Hyundai Group вкотре продемонструвала серйозність своїх намірів щодо переходу на випуск електромобілів. Компанія лише цього року представила кілька нових моделей під марками Hyundai, KIA та Genesis. Деякі з них вже надійшли у продаж, інші з'являться в найближчі кілька років. Крім електромобілів компанія працює над технологією водневих паливних елементів. Зокрема, для Hyundai очікується, що за Ioniq 5 підуть Ioniq 6 у 2022 році та Ioniq 7 у 2024 році.

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