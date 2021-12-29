Зимова аномалія: на півдні Франції температура піднялася до +15

Погода може встановити рекорд від 1947 року.

Південь Франції зустрічає різдвяні свята з незвичайно теплою погодою.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 29 грудня.

Нині у південній частині країни тримається температура +15 градусів. Якщо це триватиме до Нового року, як прогнозують синоптики, святкова погода може встановити рекорд - вперше від 1947 року.

Особливо приємні температури останніми днями тримаються на Лазуровому березі. Там не лише по-весняному тепло, а ще й сонячно та обвіває лагідний бриз. На набережних працюють кіоски з вуличною їжею та навіть дитячі атракціони, а туристів при цьому небагато. Тож місцеві насолоджуються теплими передсвятковими днями.

Південь Франції зустрічає різдвяні свята з незвичайно теплою погодою | Новини світу

Як повідомлялося, у Канаді надзвичайно холодно. У провінції Саскачеван зараз -51. Очікується, що через область високого атмосферного тиску, яка утворилася над регіоном, морози триватимуть близько тижня.

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