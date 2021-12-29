Мировой автопроизводитель ликвидирует отдел разработки ДВС

Ставка будет сделана на электро и водородный транспорт.

Южнокорейская компания Hyundai больше не будет разрабатывать автомобили с двигателями внутреннего возгорания.

Об этом сообщает The Korea Economic Daily.

Отмечается, что производитель ликвидирует отдел по разработке ДВС, расположенный в Намьянге, где работает 12 тысяч сотрудников. Это решение было продиктовано стремительным развитием технологий электрификации, не требующих традиционных двигателей внутреннего возгорания.

Команда инженеров, ранее занимавшаяся разработкой новых двигателей, превращена в команду разработчиков электромобилей. Фактически все центры, связанные с ДВС превращены в подразделения, связанные с электрификацией, наряду с новым центром разработки аккумуляторов.

Hyundai хочет сократить время на исследования и разработки новых электромобилей за счет объединения разных отделов. Примером может служить группа управления проектом и группа встроенной разработки продуктов, которые в настоящее время составляют единое целое. Они работают над автомобилем от первоначального проектирования до производства.

Такими действиями Hyundai Group в очередной раз продемонстрировала серьезность своих намерений по переходу на выпуск электромобилей. Компания только в этом году представила несколько новых моделей под марками Hyundai, KIA и Genesis. Некоторые из них уже поступили в продажу, другие появятся в ближайшие несколько лет. Помимо электромобилей компания работает над технологией водородных топливных элементов. В частности, Hyundai ожидает, что за Ioniq 5 последуют Ioniq 6 в 2022 году и Ioniq 7 в 2024 году.

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