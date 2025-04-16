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- Наука и IT
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К производству автомобилей в США привлекают специальных "собак"
Автопроизводитель активно внедряет робототехнику на своих предприятиях.
На американском предприятии Metaplant America, принадлежащем крупному производителю автомобилей Hyundai Motor Group, используют собакообразных роботов Spot.
Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на пресс-релиз производителя робототехники Boston Dynamics.
Hyundai приобрела Boston Dynamics в 2021 году за 1,1 млрд долларов. С этого времени автопроизводитель активно внедряет робототехнику на своих предприятиях.
В будущем на производственных объектах компании, в том числе на упомянутом предприятии Metaplant America, также появится робот-гуманоид Atlas.
Оба типа роботов будут работать бок о бок с людьми, выполняя наиболее опасные и монотонные задачи.
При этом представитель Hyundai подчеркнул, что роботы не смогут полностью заменить людей.
«Мы разработали производство так, чтобы объединить автоматизированные процессы с работой наших сотрудников. Это обеспечивает наивысшее качество автомобилей, собранных самым безопасным и удобным способом», — подчеркнул он.
Точные случаи использования Hyundai Motor Group Atlas еще не известны.
Напомним, для охраны частной виллы «Мар-а-Лаго» в Палм-Бич (штат Флорида), которая является основным местом жительства президента США Дональда Трампа, Секретная служба использует роботизированных собак-хранителей Spot.