К производству автомобилей в США привлекают специальных "собак"

Предприятие Metaplant America компании Hyundai Motor Group / © Associated Press

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На американском предприятии Metaplant America, принадлежащем крупному производителю автомобилей Hyundai Motor Group, используют собакообразных роботов Spot.

Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на пресс-релиз производителя робототехники Boston Dynamics.

Hyundai приобрела Boston Dynamics в 2021 году за 1,1 млрд долларов. С этого времени автопроизводитель активно внедряет робототехнику на своих предприятиях.

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В будущем на производственных объектах компании, в том числе на упомянутом предприятии Metaplant America, также появится робот-гуманоид Atlas.

Оба типа роботов будут работать бок о бок с людьми, выполняя наиболее опасные и монотонные задачи.

При этом представитель Hyundai подчеркнул, что роботы не смогут полностью заменить людей.

«Мы разработали производство так, чтобы объединить автоматизированные процессы с работой наших сотрудников. Это обеспечивает наивысшее качество автомобилей, собранных самым безопасным и удобным способом», — подчеркнул он.

Точные случаи использования Hyundai Motor Group Atlas еще не известны.

Напомним, для охраны частной виллы «Мар-а-Лаго» в Палм-Бич (штат Флорида), которая является основным местом жительства президента США Дональда Трампа, Секретная служба использует роботизированных собак-хранителей Spot.