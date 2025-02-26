Для победы в боях в городских условиях: Китай создает особых роботов-собак

Китайские ученые добавят смертоносное термобарическое оружие к оснащению наземных роботов-собак.

Об этом пишет Interesting Engineering.

"Ученые, связанные с Народно-освободительной армией (НОАК) в Китае, заявили, что наземные работы с термобарическим оружием будут действовать как силовые лица на городских полях сражений. Они предполагают, что наземные работы будут работать вместе с беспилотниками в воздухе как команда для выявления и нейтрализации угроз", — говорится в сообщении.

Команда провела опробование этих беспилотных систем в моделировании городских боевых операций. В ходе тестирования они оценивались по уровню ситуационной осведомленности, командному управлению и скоординированности ударов. Испытания показали потенциальную эффективность таких систем.

Как говорят сами исследователи, роботы-собаки с термобарическим оружием могут использоваться для зачистки подземных комплексов в городской застройке, где цели могут прятаться или иметь больше возможностей для маскировки. Речь идет об участках, где глушение GPS, электромагнитные помехи и другие причины негативно влияют на использование традиционного оружия.

Напомним, ранее в Starlink сделали заявление об отключении сервиса в Украине. Бойцы ВСУ активно используют эту спутниковую связь на фронте.

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