В Starlink сделали заявление об отключении сервиса в Украине

Starlink официально опроверг информацию о возможном прекращении работы в Украине.

Компания американского миллиардера Илона Маска Starlink отрицала информацию о возможном прекращении работы сервиса на территории Украины, заявив, что продолжает свою деятельность в штатном режиме.

Об этом говорится в заявлении в соцсети Х.

"Starlink полностью отдан предоставлению услуг в Украине. Любые слухи о противоположном категорически не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.

Сообщение появилось на фоне информационной волны о возможном прекращении работы Starlink в Украине. Как известно, ВСУ активно используют эту спутниковую связь на фронте.

Напомним, ранее мы писали о том, что Илон Маск заявлял, что Вашингтон не намерен отключать систему спутниковой связи Starlink в Украине. Информация о таком сценарии как возможном средстве давления на Украину для подписания соглашения о полезных ископаемых ранее появилась в материалах агентства Reuters.

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