Маск прокомментировал возможность отключения Starlink в Украине

Американский миллиардер Илон Маск, принадлежащий к ближайшему окружению президента США Дональда Трампа, опроверг намерения Вашингтона отключить систему спутниковой связи Starlink в Украине. О такой возможности как способе давления на Украину для заключения соглашения о полезных ископаемых ранее сообщило агентство Reuters.

В субботу, 22 февраля, Илон Маск в своей соцсети Х перепостил сообщение одного из украинских изданий, в котором цитируют информацию этого агентства.

"Это неправда. Reuters лжет”, — написал он.

При этом Маск провокативно назвал еще большими "лжецами" другое известное информационное агентство Associated Press, которое он назвал "Associated Propaganda".

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Как известно, конфликт между Белым домом и Associated Press вызван отказом журналистов агентства называть Мексиканский залив "Американским". Президент Дональд Трамп отказал AP в допуске в Белый дом, после чего агентство подало в суд на вашингтонских чиновников.

Напомним, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский сообщил, что именно его страна оплачивает абонентскую плату за спутниковую связь Starlink в Украине. По словам польского министра, он не видит возможности разорвать бизнес-контракт на эту коммерческую услугу.

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