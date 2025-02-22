Маск прокоментував можливість відключення Starlink в Україні

Американський мільярдер Ілон Маск, який належить до найближчого оточення президента США Дональда Трампа, спростував наміри Вашингтона відключити систему супутникового зв’язку Starlink в Україні. Про таку можливість як спосіб тиску на Україну для укладення угоди про корисні копалини раніше повідомило агентство Reuters.

У суботу, 22 лютого, Ілон Маск у своїй соцмережі Х перепостив повідомлення одного з українських видань, в якому цитують інформацію цього агентства.

“Це неправда. Reuters бреше”, - написав він.

При цьому Маск провокативно назвав ще більшими “брехунами” інше відоме інформаційне агентство Associated Press, яке він назвав “Associated Propaganda”.

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Як відомо, конфлікт між Білим домом і Associated Press викликаний відмовою журналістів агентства називати Мексиканську затоку “Американською”. Президент Дональд Трамп відмовив AP в допуску до Білого дому, після чого агенство подало до суду на вашингтонських чиновників.

Нагадаємо, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський повідомив, що саме його країна оплачує абонентську плату за супутниковий зв’язок Starlink в Україні. За словами польського міністра, він не бачить можливості розірвати бізнес-контракт на цю комерційну послугу.

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