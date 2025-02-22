Відключення Starlink на фронті: експерт розповів про можливі наслідки

Ілон Маск нічого не виграє від того, що відключить Starlink.

У 2022 в Україні була проведена робота щодо пошуку альтернативі супутниковій системі Starlink, тому її відключення не спричинить катастрофи на фронті.

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.

Разом з тим він заявив, що відключення системи Starlink спричинить серйозні проблеми.

"Якщо нас позбавлять користування зв'язку Starlink, то це небезпечна історія, але не скажу, що смертельна. Ми раніше могли зауважити, що почалися різні проблеми зі Starlink ще з осені 2022 року. І можна сказати слова "вдячності" Маску, бо перші невдачі наших дронів — коли він у незручний момент вимикав "старлінки", - заявив Киричевський.

Він заявив, що після цього були докладені зусилля щодо диверсифікації систем забезпечення звʼязку.

"Німці нам давали супутникові термінали, шведи паралельно з бронетехнікою теж дали термінали супутникового зв'язку. Тобто за ці два роки було достатньо часу диверсифікуватися відносно Starlink, і така робота була проведена", - прокоментував військовий експерт.

Він додав, що відключення системи Starlink стане неприємним сюрпризом, але не "смертельним", і Ілон Маск з цього нічого не матиме.

Раніше повідомлялося, що волонтерка, керівниця Центру підтримки авіарозвідки Марія Берлінська виловила побоювання, що мільярдер Ілон Маск може відключити українців від Starlink.

Ми раніше інформували, що американська компанія SpaceX розширить доступ України до мережі супутників Starshield.

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