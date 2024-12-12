"Аналогов нет": у Білорусі створили "свій" Starlink

Жодного візуального зображення системи показано не було.

У Білорусії заявили, що їм вдалося створити аналог Starlink. Комплекс назвали "Куліса", він надійшов на озброєння армії країни.

Про це повідомив начальник військового зв’язку Білорусі Вадім Романів в ефірі національного телебачення, зазначило видання Defence Express.

"Уся ця система максимально далека від Starlink і зібрана з того, що, вочевидь, вдалося купити і з'єднати між собою. Зокрема, у середині кейса — стандартне цивільне комунікаційне обладнання. Єдиний умовно військовий компонент — пристрій апаратно-програмного IP-шифрування "Приток-Ш", – повідомили оглядачі.

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Видання зазначило, що пропагандистам показали антену у вигляді звичайної “тарілки” для зв’язку з, вочевидь, комерційними телекомунікаційними супутниками “до-старлінкової” ери. Такі існують з 2000-х років і зараз забуваються якраз через появу Starlink.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив президента Росії Володимира Путіна розмістити на території РБ балістичні ракети "Орешник" та інші нові системи озброєнь.

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