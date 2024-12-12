Відбудова України може початися вже 2025 року – представник уряду Польщі

За оцінками Павела Коваля, підготовка до відбудови України вступає в ключову фазу, зокрема через можливість припинення вогню.

Уповноважений уряду Польщі з питань відбудови України Павел Коваль заявив, що відбудова зруйнованої російським вторгненням країни розпочнеться наступного року.

Про це повідомляє RMF 24.

За оцінками Коваля, підготовка до відбудови України вступає у ключову фазу.

"Зараз виглядає так, що всі готуються до реконструкції наступного року, що вона скоро почнеться. Я розраховую, що це почнеться в другій половині наступного року", – сказав уповноважений польського уряду з питань відбудови України.

Він також зазначив, що у ключову фазу вступає підготовка до запуску економічних планів, програм і фінансових інструментів, які будуть створені для відбудови.

"Ми провели неформальні консультації з американцями. Ми зосереджені на підготовці (...) польсько-американських інструментів. Я думаю, наприклад, про підтримку малого бізнесу, але поки це справа майбутнього", – сказав Коваль.

Він повідомив, що під час переговорів у Держдепартаменті США описав польські ініціативи у цій сфері, включно з енергетичними питаннями, підготовкою механізму ЄС – Україна та питаннями логістики.

"Польща стане логістичним центром ще більше, ніж раніше. Насправді без Польщі цю реконструкцію важко уявити", – зазначив посадовець.

Він сказав, що Польща "не відстає" у підготовці до участі в цьому процесі, але визнав, що хотів би бачити більшої участі та ініціативи польських компаній. За його оцінками, наразі для участі зареєструвалося кілька сотень людей, але це "невеликі кілька сотень".

"У нас більше можливостей, ніж ми зараз використовуємо. Я постійно звертаюся до компаній, щоб вони підходили, нам потрібно більше охочих компаній (...) Тому що ця реконструкція не буде мати такий вигляд, що хтось роздає долари готівкою. Будуть фінансові інструменти та правові рішення", – сказав Коваль.

Він також висловив думку, що війна в Україні закінчиться не швидко, але "щонайбільше буде припинення вогню" і завершення гарячої фази. Ключовим є те, за яких умов це станеться, адже, як наголосив посадовець, "розморозити" війну для Росії не буде проблемою.

На запитання, чи призведе припинення вогню на нинішніх лініях фронту де-факто до остаточної втрати Україною території, Коваль заперечив це: "Сьогодні є Путін, завтра його не буде". Політик зазначив, що Захід орієнтується не на поточну ситуацію, а на санкціонований міжнародним правом вигляд Української держави.

До слова, за рік в Україні на 50 тис. зросла кількість зруйнованих внаслідок воєнних дій об’єктів нерухомості та інфраструктури.

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