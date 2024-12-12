Подушки - невічні: як часто їх треба змінювати і чому

Оновлювати подушки слід не лише тоді, коли наповнювач збився до купи, але якщо після пробудження з'являється дискомфорт у шиї. Адже від якості подушки залежить стан шкіри та здоровий сон.

Як часто оновлювати подушки, повідомляє The Spruce.

Подушки накопичують пил, шерсть домашніх тварин, лупу, залишки поту, жиру чи часточки шкіри. Це може призвести до появи пилових кліщів та інших алергенів.

Існує кілька ознак, які свідчать, що пора оновити подушки:

подушки стали пласкими або наповнювач збився у грудки,

деформація подушки,

подушка стала незручною,

неприємний запах подушки,

подушка стала дуже брудною.

Також експерти пояснюють, що подушка з різними наповнювачем має свій термін придатності. Подушки з натуральним пуховим чи пір'яним наповнювачем не втрачатимуть своїх властивостей щонайменше три роки. Їх можна легко розпушити та почистити у хімчистці або пральній машині.

Подушки з ефектом пам'яті, а також подушки з мікрогранул чи гелю краще оновлювати кожні два роки. Ці наповнювачі з часом стискаються і збиваються, а тому стають незручними для сну.

Штучний пух та поліестер мають чи не найменший термін придатності. Зазвичай, подушки з таким наповнювачем служать близько року, а потім втрачають свої властивості та збиваються до купи. Експерти рекомендують використовувати подушки зі штучним пухом чи поліестером у гостьових кімнатах, де їх не так часто будуть використовувати.

Нагадаємо, експертка з прибирання Керрі Гіггікс розповіла, що робити з жовтими плямами на подушці. З часом будь-які подушки стають брудними, на них залишаються плями, особливо помітні жовті, які утворюються внаслідок потовиділення.

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