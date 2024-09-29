Чи можна прати у неділю: відповідь священника

В суспільстві існують думки, що займатися домашніми справами у неділю, зокрема прати, - це не найкращий варіант. Адже церква закликає в цей день відпочити від важкої фізичної праці та присвятити себе Господу.

А чи можна прати у неділю, розповів священник Олексій Філюк.

З його слів, людина шість днів для праці має, а тому "нехай не краде Божого дня".

"Що немає інших днів? Лише неділя залишилася? Хто шанує неділю і є християнином, то в неділю прати не можна. Після шостої годин вечора - що хочете, те робіть. Але зранку, коли у церквах служба Божа, є молитва, то прати - це гріховне діло", - наголосив Олексій Філюк.

Він каже, що це така заборона є - хоч людина пере не руками, а у пральній машині.

"Негоже. Якщо ви себе вважаєте християнином, ви тим днем одним не наперетеся. Тому якось так зробіть, аби в суботу попрати, або після 18:00 в неділю чи у понеділок", - радить священник.

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