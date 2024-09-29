Можно ли стирать в воскресенье: ответ священника

В обществе существуют мнения, что заниматься домашними делами в воскресенье, в частности стирать – это не лучший вариант. Ведь церковь призывает в этот день отдохнуть от тяжелого труда и посвятить себя Господу.

Можно ли стирать в воскресенье, рассказал священник Алексей Филюк.

По его словам, человек шесть дней для работы имеет, а потому "пусть не ворует день Божий".

"Что нет других дней? Только воскресенье осталось? Кто чтит воскресенье и является христианином, то в воскресенье стирать нельзя. После шести часов вечера — что хотите, то делайте. это греховное дело", — отметил Алексей Филюк.

Он говорит, что это такой запрет есть – хоть человек стирает не руками, а в стиральной машине.

"Негоже. Если вы себя считаете христианином, вы тем днем одним не наперетесь. Поэтому как-то так поступите, чтобы в субботу постирать, или после 18:00 в воскресенье или в понедельник", — советует священник.

Напомним, небольшой квадрат с кругом на этикетке – это зашифрованная важная информация, которая поможет вам правильно ухаживать за одеждой, чтобы сохранить ее в лучшем состоянии.

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