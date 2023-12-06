Прекратите гладить постельное белье: причины, почему нужно отказаться от этой привычки

Раньше практичная каждая женщина всегда гладила постельное белье после стирки. Оказывается, от этой привычки лучше отказаться и вот почему.

С детства мы слышали от наших мам и бабушек, что гладить постельное белье очень важно. Главным аргументом "за" такого процесса являлась дезинфекция вещей от микробов и других паразитов. Тем более, вспомните, как приятно спать на только что выглаженном белье. Раньше еще и была привычка крахмалить постельное белье, чтобы оно не смялось.

Однако именно на глажение всегда уходило очень много времени. Поэтому сегодня многие отказываются от этого процесса. Эксперты утверждают, что такое решение правильно, ведь существует немало оснований, чтобы отказаться от утюжка постельного белья раз и навсегда.

Нужно ли гладить постельное белье каждый раз после стирки

Сейчас ткани стали совсем другими, чем они были еще 30-40 лет назад. Когда они подвергаются воздействию высокой температуры, структура волокон быстро разрушается. Материал становится более грубым и перестает "дышать", а еще теряет способность удерживать влагу и пропускать тепло. От этого даже портится качество сна. Человек постоянно возвращается и испытывает дискомфорт.

Благодаря современным стиральным машинам, которые стирают белье при температуре от 60 до 90 градусов, микробы и паразиты и так погибают. Поэтому постельное белье просто не нуждается в дополнительной термической обработке.

Нужно ли гладить постельное белье после стирки / Фото: pixabay.com

Есть еще стиральные машины с режимом сушки и даже отдельные сушильные машины. Они позволяют вообще отказаться от утюжка.

Существуют и такие ткани, которые вообще не нуждаются в глажке. В частности:

Шелк – это ткань премиум-класса, которая часто стоит довольно дорого, но имеет важное преимущество – может впитывать и испарять влагу. На постельном белье из шелка очень приятно спать, да и гладить его не нужно;

лен — экологичный и натуральный материал, который хорошо впитывает влагу и пропускает воздух. На постельном белье из льна хорошо спать, а еще этот материал подходит для людей с чувствительной кожей;

бязь — достаточно упругая и плотная ткань, не требующая утюжка, достаточно после стирки расправить немного влажное постельное белье руками;

сатин жаккард – многие люди считают эту ткань неким аналогом шелка, главный плюс в том, что стоит она дешевле.

Также, чтобы сэкономить время можно использовать отпариватели вместо утюга.

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