Гаррис победила Трампа в "пророческом" регионе

В США идет подсчет голосов на выборах президента.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис одержала победу над республиканцем Дональдом Трампом по голосам избирателей в так называемом "пророческом регионе".

Об этом пишет New York Post.

Таким регионом в Соединенных Штатах Америки считается остров Гуам.

Гуам – организована неинкорпорированная территория США. Это означает, что он находится под управлением США, но не является их неотъемлемой частью.

По данным СМИ, результаты голосования здесь правильно предсказывали победителя на всех выборах президента.

Несмотря на то, что результаты выборов на острове не учитываются в голосовании, для политологов и социологов они играют немаловажную роль, отметило издание.

Напомним, ТСН.ua предлагает следить за свежими новостями в текстовой онлайн-трансляции, где мы будем рассказывать обо всем голосовании и оперативно сообщим результаты выборов в США.

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