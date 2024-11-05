Выборы в США: кто станет следующим президентом – онлайн

Во вторник, 5 ноября, начинается голосование за следующего президента Соединенных Штатов Америки. На эту должность претендуют вице-президент США Камала Гаррис и экспрезидент Дональд Трамп.

Согласно опросам, ни один из кандидатов не имеет очевидного преимущества, поэтому дело остается за колеблющимися штатами. Аризона, Джорджия, Мичиган, Пенсильвания, Невада, Северная Каролина и Висконсин – очевидно, именно эти штаты определят, кто станет следующим президентом. Ведь именно там до конца остается загадкой, кому отдадут свои голоса избиратели республиканцам или демократам.

Нынешняя президентская гонка в Штатах также является сверхважной для Украины в свете того, что кандидаты на должности Трамп и Гаррис озвучивают кардинально разные позиции относительно предстоящей войны России против Украины. Что именно они говорят об Украине, можно узнать в нашем материале.

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