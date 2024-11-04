Выборы в США: какие штаты за Гаррис и где лидирует Трамп

Гаррис опережает Трампа в "шатких" штатах.
Завтра, 5 ноября, в Соединенных Штатах Америки пройдут выборы президента. Сейчас кандидат от демократической партии, вице-президент США Камала Гаррис с незначительным отрывом опережает кандидата-республиканца Дональда Трампа. Однако, кто станет следующим президентом США, остается неизвестным до последнего дня предвыборной гонки. Кандидаты борются за голоса в решающих штатах.
Какие штаты принесут будущему кандидату победу – читайте дальше.
Качающиеся штаты
По прогнозам YouGov, результаты выборов будут зависеть от столь "шатких" штатов, как Невада, Аризона, Висконсин, Пенсильвания, Северная Каролина и Джорджия, Мичиган.
В Неваде Гаррис опережает Трампа с 50% поддержки против его 48%.
В то время как в Аризоне лидирует Трамп, опережая Гаррис на 3%.
В Северной Каролине Гаррис имеет небольшое преимущество над бывшим президентом – 49% против 48%. Она также опережает кандидата от Республиканской партии на 2 пункта в Висконсине: 49% против 47% согласно опросу.
В преддверии выборов обе президентские кампании нацелены на избирателей, которые еще не определились в этих штатах.
Резкий поворот в одном из штатов
По данным опроса Des Moines Register/Mediacom Iowa Poll, о котором пишет Reuters, Гаррис лидирует над Трампом на расстоянии 47% против 44% в Айове, которая в последние годы тенденциозно стала республиканской.
Хотя разница входит в пределы погрешности 3,4%, это свидетельствует о резком повороте по сравнению с сентябрьским опросом, где Трамп имел преимущество в 4%.
Битва за Пенсильванию
Результаты опроса результаты опроса The Washington Post показывают, что рейтинги обоих кандидатов в штате Пенсильвания остаются стабильными, фактически заводя гонки в штате "в тупик".
По данным опроса, 48% избирателей поддерживают Гаррис, а 47% отдают предпочтение Трампу.
Какая ситуация в других штатах
Опрос, проведенный Rasmussen Reports и American Thinker свидетельствует, что вице-президент Камала Гаррис остается впереди в Нью-Мексико. В штате 47% избирателей поддерживают Гаррис, в то время как 46% Трампа.
Добавим, ранее профессор Аллан Лихтман, которого называют "избирательным Нострадамусом ", предсказал, кто победит на президентских выборах в США.
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