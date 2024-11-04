Выборы в США: какие штаты за Гаррис и где лидирует Трамп

Завтра, 5 ноября, в Соединенных Штатах Америки пройдут выборы президента. Сейчас кандидат от демократической партии, вице-президент США Камала Гаррис с незначительным отрывом опережает кандидата-республиканца Дональда Трампа. Однако, кто станет следующим президентом США, остается неизвестным до последнего дня предвыборной гонки. Кандидаты борются за голоса в решающих штатах.

Какие штаты принесут будущему кандидату победу – читайте дальше.

Качающиеся штаты

По прогнозам YouGov, результаты выборов будут зависеть от столь "шатких" штатов, как Невада, Аризона, Висконсин, Пенсильвания, Северная Каролина и Джорджия, Мичиган.

В Неваде Гаррис опережает Трампа с 50% поддержки против его 48%.

В то время как в Аризоне лидирует Трамп, опережая Гаррис на 3%.

В Северной Каролине Гаррис имеет небольшое преимущество над бывшим президентом – 49% против 48%. Она также опережает кандидата от Республиканской партии на 2 пункта в Висконсине: 49% против 47% согласно опросу.

В преддверии выборов обе президентские кампании нацелены на избирателей, которые еще не определились в этих штатах.

Гаррис опережает Трампа в ключевых штатах

Резкий поворот в одном из штатов

По данным опроса Des Moines Register/Mediacom Iowa Poll, о котором пишет Reuters, Гаррис лидирует над Трампом на расстоянии 47% против 44% в Айове, которая в последние годы тенденциозно стала республиканской.

Хотя разница входит в пределы погрешности 3,4%, это свидетельствует о резком повороте по сравнению с сентябрьским опросом, где Трамп имел преимущество в 4%.

Битва за Пенсильванию

Результаты опроса результаты опроса The Washington Post показывают, что рейтинги обоих кандидатов в штате Пенсильвания остаются стабильными, фактически заводя гонки в штате "в тупик".

По данным опроса, 48% избирателей поддерживают Гаррис, а 47% отдают предпочтение Трампу.

Какая ситуация в других штатах

Опрос, проведенный Rasmussen Reports и American Thinker свидетельствует, что вице-президент Камала Гаррис остается впереди в Нью-Мексико. В штате 47% избирателей поддерживают Гаррис, в то время как 46% Трампа.

Добавим, ранее профессор Аллан Лихтман, которого называют "избирательным Нострадамусом ", предсказал, кто победит на президентских выборах в США.

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