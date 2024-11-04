По состоянию на 3 ноября в Соединенных Штатах на выборах президента проголосовало более 75 млн американцев, что составляет почти половину количества американцев, досрочно проголосовавших в 2020 году во время пандемии коронавируса.

Об этом информирует Axios.

Сообщается, что в 2020 году досрочно на выборах проголосовало 154,6 млн., что на 52% больше, чем в текущем году. Но в целом такое большое количество проголосовавших досрочно показывает, что досрочное голосование и голосование по почте становятся все более популярными.

Издание также пишет, что Дональд Трамп всегда был против голосования по почте, однако с 2020 года республиканцы постоянно призывают своих сторонников проголосовать досрочно, хотя и часто оспаривают результаты голосования по почте.

По подсчетам UF среди проголосовавших в штатах, которые передают данные о регистрации партий, демократы опережают республиканцев с минимальным отрывом 37,9% против 36,2% соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Офисе президента считают, что Зеленский сможет склонить Трампа на свою сторону.

Кроме того, мы ранее информировали, что Медведев пригрозил Трампу судьбой Кеннеди, если он попытается остановить войну в Украине.

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