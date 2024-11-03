Если Трамп станет президентом, Путину придется себя сдерживать - Волкер

Администрация Байдена была не очень желающей использовать мощь Соединенных Штатов.
Если Дональд Трамп выиграет выборы президента Соединенных Штатов, то он будет более решительно применять силу власти страны, чем это было при администрации Джо Байдена.
Такое мнение в эфире Эспрессо высказал посол и бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
"Администрация Байдена была не очень желающей использовать мощь Соединенных Штатов, именно поэтому состоялся Афганистан и т.д. Администрация Трампа и сам Трамп будут достаточно комфортно чувствовать себя, используя мощь страны тогда, когда им этого захочется. Например, можно вспомнить ситуацию в Сулеймане во время революции в Иране или введение тарифов, даже против союзников, ведь Трамп считает, что иначе это было бы несправедливым отношением к американскому бизнесу. Его позиция такова: он готов действовать и использовать свои рычаги влияния", — сообщил Волкер.
Он отметил, что если в Кремле это понимают, то Путин отдает себе отчет, что слабость других не будет сдерживать его действий, и он будет продолжать двигаться вперед.
"Когда речь идет о таком президенте как Трамп, то Путин будет действовать по-другому, он будет сдерживать себя. Я думаю, что есть определенная мера, в которой Путин признает, что Трамп охотнее использует силу и те рычаги, которые есть в Соединенных Штатах. ", – резюмировал Волкер.
Напомним, ранее сообщалось, что в Офисе президента считают, что Зеленский сможет склонить Трампа на свою сторону.
Кроме того, мы ранее информировали, что у демократов есть план на случай "досрочного" объявления Трампом своей победы.
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