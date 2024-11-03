Если Трамп станет президентом, Путину придется себя сдерживать - Волкер

Если Дональд Трамп выиграет выборы президента Соединенных Штатов, то он будет более решительно применять силу власти страны, чем это было при администрации Джо Байдена.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал посол и бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Администрация Байдена была не очень желающей использовать мощь Соединенных Штатов, именно поэтому состоялся Афганистан и т.д. Администрация Трампа и сам Трамп будут достаточно комфортно чувствовать себя, используя мощь страны тогда, когда им этого захочется. Например, можно вспомнить ситуацию в Сулеймане во время революции в Иране или введение тарифов, даже против союзников, ведь Трамп считает, что иначе это было бы несправедливым отношением к американскому бизнесу. Его позиция такова: он готов действовать и использовать свои рычаги влияния", — сообщил Волкер.

Он отметил, что если в Кремле это понимают, то Путин отдает себе отчет, что слабость других не будет сдерживать его действий, и он будет продолжать двигаться вперед.

"Когда речь идет о таком президенте как Трамп, то Путин будет действовать по-другому, он будет сдерживать себя. Я думаю, что есть определенная мера, в которой Путин признает, что Трамп охотнее использует силу и те рычаги, которые есть в Соединенных Штатах. ", – резюмировал Волкер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Офисе президента считают, что Зеленский сможет склонить Трампа на свою сторону.

Кроме того, мы ранее информировали, что у демократов есть план на случай "досрочного" объявления Трампом своей победы.

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