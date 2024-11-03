В оккупированном Крыму раздались взрывы — СМИ

Взрывы были слышны в нескольких районах.
В оккупированном Крыму в ночь на 3 ноября прогремели взрывы.
Об этом говорится в сообщении местного телеграмм-канала "Крымский ветер".
В сообщении указывается на мотив работы сил противовоздушной обороны захватчиков.
"В Симферополе в районе аэропорта слышны взрывы, взрывы в Гвардейском", — говорится в сообщении.
Также взрывы были слышны в Сакском районе полуострова.
Напомним, ранее сообщалось, что в Керченском проливе россияне затапливают новую партию противодроновых "ежей".
Кроме того, мы ранее информировали, что в Крыму гремели мощные взрывы.
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