В оккупированном Крыму раздались взрывы — СМИ

Взрывы были слышны в нескольких районах.

В оккупированном Крыму в ночь на 3 ноября прогремели взрывы.

Об этом говорится в сообщении местного телеграмм-канала "Крымский ветер".

В сообщении указывается на мотив работы сил противовоздушной обороны захватчиков.

"В Симферополе в районе аэропорта слышны взрывы, взрывы в Гвардейском", — говорится в сообщении.

Также взрывы были слышны в Сакском районе полуострова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Керченском проливе россияне затапливают новую партию противодроновых "ежей".

Кроме того, мы ранее информировали, что в Крыму гремели мощные взрывы.

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