В окупованому Криму пролунали вибухи — ЗМІ

Вибухи було чутно у кількох районах.
В окупованому Криму в ніч проти 3 листопада пролунали вибухи.
Про це йдеться у повідомленні місцевого телеграм-каналу "Кримській вітер".
У повідомленні вказується на мотиву роботу сил протиповітряної оборони загарбників.
"У Сімферополі в районі аеропорту чути вибухи, вибухи у Гвардійському", - йдеться у повідомленні.
Також вибухи було чутно у Сакському районі півострова.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Керченській протоці росіяни затоплюють нову партію протидронових "їжаків".
Крім того, ми раніше інформували, що в Криму гриміли потужні вибухи.
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