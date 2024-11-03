В окупованому Криму пролунали вибухи — ЗМІ

Вибухи було чутно у кількох районах.

В окупованому Криму в ніч проти 3 листопада пролунали вибухи.

Про це йдеться у повідомленні місцевого телеграм-каналу "Кримській вітер".

У повідомленні вказується на мотиву роботу сил протиповітряної оборони загарбників.

"У Сімферополі в районі аеропорту чути вибухи, вибухи у Гвардійському", - йдеться у повідомленні.

Також вибухи було чутно у Сакському районі півострова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Керченській протоці росіяни затоплюють нову партію протидронових "їжаків".

Крім того, ми раніше інформували, що в Криму гриміли потужні вибухи.

Читайте також: