"Брехня очевидна": Ігнат відреагував на заяви Безуглої

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, твердження нардепки Мар'яни Безуглої про погіршення результативності збивання дронів не відповідають дійсності.
"Офіс" народної депутатки Мар’яни Безуглої заявив, що Повітряні Сили збивають менше "шахедів", через те, що із частин ПС та інших підрозділів Сил оборони чимало людей направляють в піхоту. Але ці твердження є маніпуляцією фактами "у стилі безуглості".
Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.
Ігнат підтвердив, що частину військовослужбовців з різних родів військ дійсно направляють у піхоту.
"Так, підтверджую, направляють! Не від хороших часів… і багато, і це дуже болісно для ПС оті направлення. І, звісно, це певним чином впливає на загальну картину. Але є відповідні рішення, маємо їх виконувати, і розумієте чому", - зазначив речник.
Але, за його словами, Безугла не бачить чи не висвітлює всю картину загалом.
"Поясню, чому бреше Офіс Мар’яни! Шахеди збивають не лише Повітряні Сили, а всі Сили оборони (про що я особисто пишу у ранкових зведеннях Повітряних Сил і бачу ВСЮ!!! картину) — це Повітряні Сили, Сухопутні війська, ВМС, ДШВ, прикордонники і всі-всі, хто має чим. Скажімо, сьогодні зранку за результатами бойової роботи, шахеди збито завдяки спільним зусиллям ВСІХ Сил оборони, не буду конкретизувати (не маю права)", - підкреслив Ігнат.
Він додав, що зрештою, і відсоток збиття "шахедів" аж ніяк не зменшився, про що свідчать щоденні офіційні звіти.
"Поясню ще раз: разом із шахедами вже другий місяць поспіль летить іще дещо, зліплене, як то кажуть, "з г...на і палок", яке ми у зведеннях називаємо "БпЛА невстановленого типу". Їх половина — вони маркуються як "локаційно втрачені". Тому брехня про менше збивають — очевидна! Краще поясніть, Мар’яно, як стільки часу будучи активною членкинею профільного комітету, можна було провалити надважливі — мобілізацію та мотивацію, щоб дійшло до того, щоб з авіації, ППО і медиків відправляли людей на передову?! Подивіться в дзеркало, Мар’яно, там все видно", - підсумував Юрій Ігнат.
Нагадаємо, напередодні речник Генштабу спростував хибні "інтерпретації" Безуглої щодо відправлення медиків "в окопи".
Читайте також: