Жінку знайшли живою в машині через три дні після повені

Уряд Іспанії повідомив про 211 загиблих під час катастрофічного шторму в країні.

В іспанському регіоні Валенсія врятували жінку, яка три доби була заблокованою в машині після катастрофічної повені

Про це в суботу, 2 листопада, повідомило місцеве видання Las Provincias

Жінка застрягла в машині в місті Бенетуссер.

Рятувальників почули крики жінки, коли намагалися витягти автомобілі, які застрягли в тунелі після того, як їх змило водою. Жінку доправили до лікарні для огляду.

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Окрім того, в суботу, 2 листопада, у місті Массанесе вдалося врятувати 87-річну жінку, яка після повені жила на горішньому поверсі в заблокованому будинку. На першому поверсі будинку весь цей час було тіло її загиблої племінниці.

Згідно з останніми даними, опублікованими урядом Іспанії, 211 людей загинули під час шторму та повені. Стихія вразила східну Іспанію у вівторок, 29 жовтня, найбільше постраждалих було в регіоні Валенсія.

Нагадаємо, під час пошуково-рятувальних робіт у постраждалих районах Іспанії виявляють дедалі більше тіл загиблих. Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти.

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