Зливи в Іспанії спричинили масштабні повені: є загиблі

В Іспанії внаслідок повеней, які накрили південну та східну частини країни, загинули щонайменше 51 особа. Десятки людей досі чекають на порятунок у Валенсії, застрягнувши на дахах та в автомобілях.

Про це повідомляє Reuters.

Стихія 29 жовтня накрила більшу частину території Іспанії, від провінції Малага на півдні до Валенсії на сході. Влада найбільш постраждалих регіонів рекомендувала людям залишатися вдома та уникати будь-яких несуттєвих поїздок.

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"Виявлено тіла загиблих, але з поваги до родин ми не збираємося надавати жодних додаткових даних", – заявив глава регіону Валенсія Карлос Масон.

Серед загиблих у регіоні Валенсія були діти.

У десятках відеороликів, розміщених у соціальних мережах, показано людей, які опинилися в пастці під повінню, деякі з них тримаються за дерева, щоб їх не забрало течією.

Наслідки смертоносних повеней в Іспанії (4 фото)

Влада використовувала гелікоптери, щоб врятувати деяких мешканців з їхніх будинків.

За даними іспанського оператора аеропорту Aena, 12 рейсів, що мали приземлитися в аеропорту Валенсії, були перенаправлені в інші міста. Ще десять рейсів скасували.

Національний залізничний оператор ADIF призупинив рух швидкісних поїздів між Мадридом і Валенсією через пошкодження на залізничних коліях. У регіоні Андалусія зійшов з рейок швидкісний потяг із 276 пасажирами, ніхто не постраждав.

В чому причина повеней

Кількість загиблих у Європі від повені виявилася найгіршою з 2021 року, коли загинуло майже 200 людей, переважно в Німеччині.

Учені стверджують, що екстремальні погодні явища стають частішими через зміну клімату.

За думкою метеорологів, потепління Середземного моря, яке збільшує випаровування води, відіграє ключову роль у посиленні проливних дощів.

Нагадаємо, в ООН розповіли, як зміниться звичне життя через зміни клімату.

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