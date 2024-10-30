У Британії загорівся завод BAE Systems, де будують атомні підводні човни

На верфі BAE Systems у Барроу-ін-Фернес, де будуються британські атомні підводні човни, сталася значна пожежа. Двоє людей потрапили до лікарні.

Про це пише ВВС.

Повідомляється, що ті, хто був доставлений до лікарні, ймовірно надихалися диму, але їх вже відпустили додому. Поліція Камбрії заявила, що "ядерного ризику немає".

За словами Стюарта Гука з пожежної служби, 15 пожежних розрахунків брали участь у гасінні вогню. Місцевим жителям рекомендували тримати двері та вікна закритими, а водіям - вимкнути вентиляцію в автомобілях.

Місцеві мешканці повідомили про густий чорний дим та металевий запах у повітрі. BAE Systems наказала другорядному персоналу Devonshire Dock Hall працювати в середу вдома.

Devonshire Dock Hall - другий за величиною критий суднобудівний комплекс у Європі площею близько шести гектарів. Тут будуються підводні човни класу "Авангард" для британської ядерної програми "Трайдент", нові атомні підводні човни класу Dreadnought та останній із семи підводних човнів класу Astute для Королівського флоту.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що тісно співпрацює з BAE та екстреними службами. Розслідування причин пожежі триває.

Нагадаємо, уПідмосков’ї виникла пожежа на заводі "Електроізоліт" 30 жовтня, що спеціалізується на виробництві електроізолювальних матеріалів.

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