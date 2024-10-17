У тимчасово окупованому Скадовську спалахнула пожежа

Вогонь охопив значну площу.
Повідомляється, що у тимчасово окупованому Скадовську горить будівля шиномонтажу.
Про це заявив у повідомленні у соціальних мережах речникк Української добровольчої армії - Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.
На відео люди намагаються відтягнути машини подалі від епіцентру пожежі, працюють пожежники.
Нагадаємо, що раніше у Скадовську пролунав вибух: колаборант Сальдо пожалівся на нібито удар HIMARS.
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