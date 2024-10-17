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У тимчасово окупованому Скадовську спалахнула пожежа

У тимчасово окупованому Скадовську спалахнула пожежа

Вогонь охопив приміщення / Фото: із соцмереж

Вогонь охопив значну площу.

Повідомляється, що у тимчасово окупованому Скадовську горить будівля шиномонтажу.

Про це заявив у повідомленні у соціальних мережах речникк Української добровольчої армії - Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

На відео люди намагаються відтягнути машини подалі від епіцентру пожежі, працюють пожежники. 

Нагадаємо, що раніше у Скадовську пролунав вибух: колаборант Сальдо пожалівся на нібито удар HIMARS.

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